Fast and Furious : Vin Diesel vs Dwayne Johnson, la vérité sur leur clash enfin dévoilée

Ce n'est pas un secret, la collaboration entre Vin Diesel et Dwayne Johnson sur la saga Fast & Furious ne s'est pas déroulée de la meilleure des façons. Au contraire, malgré 4 films en commun entre 2011 et 2017, The Rock a finalement préféré claquer la porte et porter son propre spin-off au côté de Jason Statham dans Hobbs & Shaw, plutôt que de devoir supporter une minute de plus l'interprète de Dom.

Vin Diesel s'explique sur son clash avec Dwayne Johnson

Pourtant, si les tensions étaient importantes entre les deux - au point de voir Tyrese Gibson s'en mêler, Vin Diesel a tenu à rassurer tout le monde aujourd'hui à l'approche de la sortie du film Fast & Furious 9. Ainsi, contrairement aux rumeurs récurrentes, leur clash ne serait pas lié à un possible comportement de diva de sa part sur les plateaux. Au contraire, Vin Diesel ne serait pas un acteur fainéant mais un producteur exigeant.

"Hobbs était un personnage compliqué à incarner. Et mon approche à cette époque a été d'utiliser l'amour vache afin d'aider à obtenir la performance nécessaire pour ce rôle" a-t-il ainsi confié au magazine Men's Health. D'après Vin Diesel, alors même que The Rock était déjà une giga star de cinéma en 2011, il s'est senti obligé de l'aider à faire décoller sa carrière, "En tant que producteur, j'ai dit, 'Okay, on va prendre Dwayne Johnson, qui est encore associé au monde du catch, et on va l'incorporer de telle sorte dans cet univers cinématographique que le public le verra comme quelqu'un de nouveau à travers ce personnage'".

Une simple méthode de travail de sa part ?

Une ambition un brin égocentrique, qui expliquerait ainsi pourquoi il se serait montré si dur (ou si irrespectueux) envers Dwayne Johnson sur les tournages. Après avoir rappelé, "Hobbs vous percute comme une tonne de briques. Cet esthétisme [via ce personnage], c'est quelque chose dont je suis fier", Vin Diesel a assuré avoir donc vu en ce potentiel l'obligation de sa part d'avoir un comportement compliqué afin de faire ressortir tout ça.

"Ca demande beaucoup de travail. Et pour y arriver, parfois, à cette époque, j'ai fait preuve de beaucoup d'amour vache" a-t-il admis, "Pas dans un style Felliniesque, mais je suis prêt à tout afin d'obtenir les performances recherchées dans ce que je produis".

En gros, Vin Diesel est le genre de patron toxique qui vous donne envie de poser des RTT. En même temps, un mec qui porte des marcels pour le plaisir, ça cache forcément quelque chose.