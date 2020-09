Fast and Furious 9 : les héroïnes seront plus importantes grâce aux scénaristes femmes

Un voyage dans l'espace semble bien prévu dans Fast and Furious 9 - attendu en avril 2021 au cinéma, mais c'est pour une toute autre raison que Michelle Rodriguez - l'incontournable interprète de Letty depuis les débuts de la saga, est excitée par ce nouvel épisode : les héroïnes seront enfin respectées à l'écran.

Des héroïnes trop longtemps ignorées

Ce n'est pas un secret, la comédienne a poussé de nombreux coups de gueule au moment de la production afin de motiver l'équipe à intégrer des scénaristes femmes au sein de la franchise. Michelle Rodriguez l'a confié à SiriusXM, il lui devenait de plus en plus insupportable de voir son personnages et les autres héroïnes ne pas être mises au même niveau que les hommes malgré un potentiel aussi important.

"Les mecs sont excités par leurs propres histoires. Et c'était comme s'ils nous négligeaient totalement" a révélé l'actrice au sujet des scénaristes masculins. "Pendant des années, vous deviez un peu leur rappeler que vous existiez alors que vous étiez mise de côté. Leur rappeler que vous pouviez être aussi bruyante, badass et que vous n'étiez pas du genre à accepter n'importe quelle merde."

Un boys club à bouger

Selon Michelle Rodriguez, l'équipe de Fast & Furious - à l'instar de ce qui se fait ailleurs à Hollywood, était enfermée dans un cercle vicieux qui empêchait toute créativité et renouvellement, "Tous les scénaristes masculins sont concentrés sur les personnages masculins. C'est tout. Et c'est une chose égoïste naturelle. Les gens ne s'intéressent généralement qu'à eux-mêmes, ou aux personnes qui leur ressemblent, agissent comme eux ou ont les mêmes attributs génitaux. C'est comme ça que ça marche".

Aussi, l'intégration de femmes dans la production des films Fast avait pour objectifs d'équilibrer un peu tout ça et de permettre à la franchise de relever le niveau après tant d'années, "Je voulais que les femmes de Fast & Furious reçoivent l'amour qu'elles méritent."

Pour l'heure, au regard des différents trailers, difficile d'y voir une nette amélioration de ce côté-là. Pire, seuls des hommes sont actuellement officiellement crédités au scénario. Néanmoins, on fait confiance à Michelle Rodriguez et on a hâte de voir ce que Letty nous prépare à l'écran.