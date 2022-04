Familles nombreuses - La vie en XXL : une tribu bientôt à la rue ? "C'est un peu l'angoisse"

"C'est un peu l'angoisse"

Mais alors que cette situation est déjà difficile à vivre et à appréhender, Louise Orgeval a également précisé que sa famille faisait face à une autre problématique hautement plus inquiétante. Après avoir rappelé, "On avait mis notre maison en vente, parce qu'on avait le projet de déménager. Et on signe le compromis demain. En soi, c'est censé être une bonne nouvelle", la jeune femme a déploré l'état de la situation dans laquelle tout ce petit monde se retrouve aujourd'hui, "On ne trouve aucun logement depuis des mois. On ne trouve absolument aucune maison en location, rien du tout, c'est la misère".

Or, sans surprise, ce compte à rebours joue de plus en plus avec les nerfs des deux parents à mesure que les jours avancent, "Demain, on signe le compromis de la maison et derrière, on a rien. C'est un peu l'angoisse". Aussi, face à cette accumulation de mauvaises nouvelles dans une période qui était censée apporter de la joie, Louise s'est montrée désemparée durant son live. Avec l'espoir qu'une bonne oreille entende son appel à l'aide, la compagne de Kévin a déploré l'actuelle absence de happy ending pour sa famille, "Lorsque l'on déménage, normalement c'est pour aller vers le mieux. Mais là, j'ai l'impression qu'on quitte tout et qu'on déménage pour se retrouver peut-être sans boulot et sans maison."

Si la famille Orgeval s'est fait connaître grâce à TF1, on espère désormais assister à un crossover avec M6 avec l'arrivée de Stéphane Plaza auprès d'elle pour l'aider à trouver la perle rare. On croise les doigts.