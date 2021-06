Cindy Lebon (Familles nombreuses, la vie en XXL) : "Je suis désolée", son fort message à ses enfants

Alors que les familles Santoro et Cordule ont annoncé leur départ de Familles nombreuses, la vie en XXL, la saison 3 se termine bientôt pour laisser place à l'émission Les plus belles vacances présentée par Valérie Damidot. Les téléspectateurs espèrent retrouver prochainement les Pellissard, les Dol, les Weiner, les Bambara, les Lebon, les Gayat ou encore les Gomez dans une saison 4 de Familles nombreuses, la vie en XXL. Le groupe TF1 n'a pour le moment rien annoncé d'officiel.

Le message bouleversant de Cindy Lebon à ses enfants

En attendant d'en savoir plus, Cindy Lebon a provoqué une vague d'émotions sur la Toile avec son message poignant adressé à ses 7 enfants, dont deux paires de jumeaux, sur Instagram, qu'elle a supprimé depuis : "Être parent, n'a rien d'amusant. Beaucoup apprennent à leurs dépens... Être maman et papa à la fois, n'a rien de gratifiant pour moi. Ça me ronge et me détruit à petit feu... On essaie parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Je suis désolée pour vous mes enfants, désolée d'avoir moins de patience qu'un couple de parents, moins de temps à donner à chacun individuellement."

La maman célibataire continue : "Je fais ce que je peux pour ne pas vous montrer ces choses qui me détruisent de l'intérieur. Peut-être tout cela vient de mes erreurs. Je n'ai jamais souhaité avoir autant d'enfants. Le destin a fait que. Je sais qu'un jour vous m'en voudrez, peu importe ce que je fais de bon ou de mauvais. J'ai été enfant, j'ai tout compris en grandissant, mais uniquement quand je suis devenue maman."

"Je veux juste assumer, vous faire grandir (...) Je vous montrerai ce que j'ai appris. Je vous armerai pour les combats de la vie. Je ferai de mon mieux, mais pardonnez-moi si je suis maladroite, si je suis dure parfois, la vie n'est pas un jeu... Je vous aime comme je peux", conclut Cindy Lebon.