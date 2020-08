Fall Guys : la saison 2 du jeu annoncée avec un trailer vidéo, direction le Moyen Âge !

Fall Guys annonce une saison 2 et dévoile le trailer

En mai 2020, Fortnite a dépassé les 350 millions de joueurs. Mais le nouveau jeu "battle royale" qui cartonne et pourrait dépasser Fortnite, c'est Fall Guys (Fall Guys : Ultimate Knockout). Il est disp sur PC et PlayStation 4. Le jeu vidéo du studio Mediatonic est devenu le titre le plus téléchargé de l'histoire de PlayStation Plus et a déjà été vendu plus de 7 millions de fois sur Steam.

Et le jeu s'est même retrouvé en TT sur Twitter. Comment ? Parce qu'une saison 2 de Fall Guys : Ultimate Knockout a été annoncée lors de la Gamescom Opening Night Live 2020. Un trailer vidéo a même été dévoilé par Joe, le designer en chef de Fall Guys, dans lequel vous pouvez découvrir l'univers de cette saison 2 : le Moyen Âge, mais version acidulée.

Une saison 2 pour octobre 2020 ?

Dans les images, vous trouverez ainsi tous les éléments du Moyen Âge : les dragons, les forteresses médiévales, les duels de chevaliers, les paladins, les sorcières, les ponts-levis... Mais le tout dans l'univers coloré que vous avez kiffé dans la saison 1. Cette saison 2 vous permettra aussi de découvrir nouveaux niveaux, nouveaux skins, nouveaux costumes, des émotes et des récompenses. Alors que la date de sortie exacte n'a pas encore dévoilée, c'est cependant durant le mois d'octobre 2020 que la saison 2 de Fall Guys devrait être dispo.

Les YouTubeurs du monde entier sont déjà mordus de ce jeu vidéo. C'est par exemple le cas de PewDiePie, la plus grande star de YouTube. Et ses parties sont toujours très animées.