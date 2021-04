Falcon et le Soldat de l'Hiver : une saison 2 commandée par Disney+ ? Sebastian Stan répond

Une suite pour Falcon et le Soldat de L'hiver ?

Après WandaVision et juste avant Loki, c'est la série Falcon et le Soldat de l'Hiver qui est actuellement diffusée sur Disney+ afin de permettre à Marvel d'étendre différemment l'exploration de son MCU. Malheureusement, là où ce projet nous permet de suivre avec bonheur les nouvelles aventures badass de Sam et Bucky, il se révèle également frustrant.

En cause ? Seulement six épisodes ont été commandés pour la saison 1. A peine le temps de se plonger dans l'ambiance et de se régaler devant les twists imaginés par les scénaristes que le voyage est donc déjà terminé. De fait, une question se pose : peut-on espérer une saison 2 afin de prolonger le plaisir ? C'est justement ce qu'a tenté de savoir Collider en interrogeant Sebastian Stan.

Sebastian Stan prêt pour une saison 2

Réponse de l'intéressé ? "Non, on n'a pas entendu parler de renouvellement, et je vous le dis de façon totalement honnête". Toutefois, le comédien l'a précisé, cela ne signifie pas qu'une suite est impossible. Il l'a au contraire rappelé, Marvel adore annoncer ses décisions au dernier moment, "C'est comme d'habitude, je ne sais pas vraiment ce qu'est la prochaine étape. On ne le sait jamais. Peut-être que certains le savent, peut-être que Robert Downey Jr avait la chance de le savoir, mais moi ce n'est pas le cas".

Par ailleurs, Sebastian Stan l'a promis, il sera le premier à signer pour une saison 2. Véritable fan du travail de Kevin Feige (boss du MCU), il a révélé être prêt à tout pour lui, "Je l'ai eu récemment au téléphone pour bavarder et je lui disais, 'Mec, tu pourrais me demander d'aller nager sous l'eau que je le ferais'. Qu'importe la demande."

Bref, les fans veulent une saison 2, les acteurs semblent prêts... On espère que Disney+ entendra ces messages !