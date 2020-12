Eva Queen et Wejdene en guerre ? La soeur de Jazz réagit à la rumeur de clash

Les animateurs radio ont donc expliqué à Eva Queen que des rumeurs de clash ont commencé avec une vidéo de Wejdene et Michou. Le YouTubeur avait demandé à la star : "Quelle est la personne dans le métier que tu ne peux pas supporter ?". L'interprète de Coco avait répondu avec franchise, une réponse masquée par un "bip" mais "tout le monde pense qu'elle parle de toi" a précisé le journaliste.

"Les gens s'inventent une embrouille"

Eva Queen a lâché : "C'était il y a archi longtemps cette vidéo non ?". Ce qui est vrai. Mais les rumeurs de clash sont revenues depuis quelques jours à cause d'une story de Jazz, la soeur d'Eva Queen et star de la JLC Family sur TFX. "Ouais mais tranquille y a rien" a affirmé l'artiste. A la question de savoir s'il y a des problèmes avec Wejdene, Eva Queen a ajouté : "Mais pas du tout et je pense qu'elle non plus". Elles s'entendent donc toujours aussi bien et ne seraient pas du tout en guerre. "On m'a beaucoup envoyé de trucs, mais j'ai dit vas-y c'est des trucs de merde et tout mais en fait ça parle vraiment" a-t-elle déclaré, "les gens ils s'inventent une embrouille" parce que "y a rien".