Esprits Criminels : une suite possible malgré la fin de la série ? Matthew Gray Gubler répond

Préparez-vous, de nombreuses séries vont se terminer en 2020. Plusieurs ont déjà fait leurs adieux comme Arrow après 8 saisons, The Good Place après 4 saisons ou encore Esprits Criminels après 15 saisons. Vu que la mode des retours et reboots est toujours d'actualité, on se demande forcément si les membres du BAU ne pourraient pas reprendre du service à l'avenir.

Une suite possible pour Esprits Criminels ?

Et c'est une chose tout à fait possible si on en croit Matthew Gray Gubler ! L'interprète de Spencer Reid qui a rendu un bel hommage à Esprits Criminels après la diffusion du dernier épisode a évoqué une suite dans une interview donnée à TVLine. "Je sais que tout doit s'arrêter mais je ne suis pas triste de la fin de la série car j'ai l'impression que nous l'avons fait magnifiquement bien et j'ai l'impression qu'il y a des racines pour qu'on y revienne plus tard" a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "J'imagine ça un peu comme quand on va à un concert : à un moment, le groupe doit quitter la scène pour qu'il y ait un rappel. C'est une progression naturelle".

Aucun projet pour une potentielle suite d'Esprits Criminels n'est en cours de développement mais les acteurs ne ferment visiblement pas la porte. Il y a peu, on a appris qu'une ancienne série policière culte pourrait revenir : Selon Deadline, CBS voudrait créer une saison événement des Experts pour fêter les 20 ans de la série avec les retours de plusieurs anciens acteurs. Comme quoi une série n'est jamais vraiment morte...