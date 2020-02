Esprits Criminels saison 15 : les adieux très émouvants de Matthew Gray Gubler (Reid) à la série

Les adieux de Matthew Gray Gubler à Reid

Ce mercredi 19 février, CBS (USA) a diffusé le dernier épisode de la série Esprits Criminels au terme de sa saison 15. La fin d'un grand chapitre de l'histoire de la télévision qui n'a pas été simple à refermer pour les fans, malgré une jolie fin, mais également pour les comédiens. Et parmi les plus touchés, on retrouve Matthew Gray Gubler, l'incontournable interprète de Reid.

Sur son compte Instagram, le comédien n'a en effet pu cacher son émotion face à l'arrêt de cette aventure. Vous pouvez le découvrir ci-dessous, l'acteur a ainsi posté en photo divers éléments liés à son personnage (badge, montre, arme...) avant de confier en légende : "J'ai porté avec moi ces accessoires quasiment tous les jours pendant près de 15 ans. Après ce soir, je ne les porterai plus que dans mon coeur où je garderai pour toujours tous ces souvenirs passés avec la meilleure équipe, le meilleur casting, et les meilleurs famis (fans/amis)."