Esprits Criminels saison 15 : la fin de la série sera intense, nostalgique et surprenante

Une page de la télévision s'apprête à se tourner ce mercredi 19 février sur CBS aux USA avec la diffusion du final de la série Esprits Criminels au terme de sa saison 15. Pour l'occasion, les fans auront le droit à un double épisode qui sera notamment centré sur la chasse à l'homme menée contre Everett Lynch (Michael Mosley) alias le Caméleon.

Fin de série sous tension

Et à ce sujet, n'allez pas croire que cette fin de série atténuera la tension de la course poursuite. Auprès de TVGuide, Erica Messer (productrice exécutive) a rappelé : "Everett Lynch est une épine dans le pied de Rossi depuis la saison 14. Donc on se devait [cette année] d'avoir un impact encore plus énorme que ce soit sur l'équipe ou Rossi".

Oui, le coeur des téléspectateurs sera une nouvelle fois mis à rude épreuve et cette ultime affaire ne leur offrira pas beaucoup de répit. Une déception pour ceux qui espéraient une conclusion plus posée afin de se remémorer ces belles années ? Au contraire, il s'agira du meilleur hommage possible : "Nous ne souhaitions pas trop nous éloigner au risque de ne plus reconnaître la série. Nous voulions rester sincères envers celle que tout le monde a regardée, aimée, soutenue."

Une conclusion légère et nostalgique

Surtout, ce double épisode final laissera également la place à de très jolis moments. En plus d'une intrigue très particulière liée à Reid qui revisitera le passé et retrouvera certains personnages cultes, ce face-à-face avec Everett Lynch nous permettra de découvrir les agents d'une façon étonnante et touchante.

Dans des propos qui spoilent légèrement la fin, Erica Messer a dévoilé : "On a pu accomplir tous nos objectifs [avec ce final]. Les gentils ont attrapé le méchant et ils peuvent s'autoriser une petite fête à la fin. Personnellement, mon moment préféré dans la série c'est quand on peut voir nos héros respirer, sourire, danser... J'espère que nous avons réussi à faire accepter ceci comme un petit cadeau à destination des fans et qu'ils l'apprécieront autant que moi".