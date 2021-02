Escape : les coulisses de la première fiction longue de W9 avec David Mora et Barbara Cabrita

"On a vraiment tourné dans l'ordre du scénario, c'était obligatoire pour ce projet. C'était plus pratique. Je me suis vraiment éclaté. Les scénaristes et les créateurs des décors ont bouclé leur truc d'une main de maître. C'est assez bluffant, ça rend vraiment très bien", a ajouté David Mora, devenu papa. Pour info, le tournage d'Escape a eu lieu en juillet 2020, durant 3 semaines. Il s'est déroulé en décors réels à Paris, mais aussi en studio où les décorateurs ont construit 3 pièces principales.

Un protocole sanitaire strict sur le tournage

A cause du coronavirus, les acteurs et les membres de l'équipe technique ont dû respecter des règles sanitaires strictes : "On a eu tous très mal au nez, toutes les semaines. Il y a eu un protocole très strict. Le tournage a été repoussé, il était initialement prévu en avril. Les comédiens, pas masqués sur le plateau, étaient tout le temps testés. L'équipe était masqué, il y avait la prise de température, le nettoyage des décors et des accessoires. Il n'y a eu aucun cas", a confié l'interprète de Hélène, Barbara Cabrita.