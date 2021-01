David Mora (Scènes de ménages) papa pour la première fois : il dévoile le sexe de son bébé

En août dernier, David Mora a annoncé qu'il allait devenir papa pour la première fois ! Il a ensuite partagé des photos de la grossesse de sa femme, Davina, déjà maman d'un garçon, et des préparatifs pour l'arrivée du bout de chou, comme sa chambre : "J'ai choisi mon roi. J'ai choisi Mora. La chambre du #babydesdadas est prête, jour de galette, jour de fête et à vrai dire je ne me lasse pas de la regarder. On en a profité pour faire des photos car je voulais immortaliser mon gros bidon", a confié Davina sur Instagram.