En plus de faire un bide, ce film s'était offert une énorme polémique à sa sortie au ciné, aujourd'hui, c'est un carton sur Netflix

Netflix aime créer la surprise en ajoutant du contenu déjà sorti au cinéma et parfois, la plateforme permet à certains de ces films de trouver un succès qu'ils n'ont pas eu avant, comme avec ce film français. C'est encore le cas cette fois-ci. Netflix a mis en ligne Le Coup du siècle, une comédie pas ouf selon les critiques, mais qui a créé une grosse polémique.

L'histoire d'un scandale

Le Coup du siècle est une comédie qui réunit Anne Hathaway (Le Diable s'habille en Prada) et Rebel Wilson (Pitch Perfect). À sa sortie, le film qui suit deux femmes escrocs qui s'unissent pour arnaquer des hommes, a été classé aux Etats-Unis comme... trop violent.

Il faut dire que les US ont une classification très particulière pour les films. Le Coup du siècle était classifié "R", ce qui signifie que les personnes de moins de 17 ans ne pouvaient pas aller voir le film sans un adulte. Pourtant, ce film est bien une comédie. Ce sont en fait les blagues des actrices qui ont été jugées trop osées pour un jeune public, car elles évoquaient l'appareil génital féminin. "Je ne sais pas si les humours masculins et féminins sont différents mais j'ai compris que ce que les gens jugent comme un humour approprié est différent. Et je ne crois pas que cela soit normal", avait expliqué Anne Hathaway.

Les actrices à la rescousse

Assez logiquement, cette classification n'a pas été appréciée par les actrices. Elles se sont plaint du fait que les hommes et les femmes ne soient pas traités de la même façon (encore une histoire de sexisme à Hollywood qui est vraiment surpris ?). Rebel Wilson s'est alors révoltée, "Rebel [Wilson] a argué du fait que d'autres films portés par des hommes avaient plus de références à ça et se retrouvaient avec une classification moindre", explique Anne Hathaway à Allociné.

Au final, les actrices ont obtenu un changement de classification qui permettait à plus de monde de regarder le film. Cette histoire avait fait grand bruit à l'époque mais ça n'a pas suffit pour booster le nombre de spectateurs. Le film a fait un flop monstre. Il est d'ailleurs noté 1,5/5 par la presse et 2,1/5 par le public sur Allociné. Le Coup du siècle est aujourd'hui disponible sur Netflix et est à la première place du top 10. Une belle surprise.