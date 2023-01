Netflix : ce film français avait floppé et reçu des notes pourries à sa sortie au ciné, il cartonne pourtant depuis des semaines sur la plateforme

Alors que Salto, la plateforme, créée par TF1, M6 et France Télévisions pour la concurrencer, est en passe de disparaître, Netflix continue d'être plébiscitée par les Français en ce début d'année 2023. Le géant américain enchaîne les succès à coups de séries, films, télé-réalités ou encore de documentaires.

Des surprises en série

Netflix propose à ses abonnés un vaste choix de films. Parmi ceux-ci, un long-métrage, interdit aux moins de 18 ans, s'est récemment illustré. Détour mortel, ponctué de plusieurs scènes jugées trop violentes pour tous les publics, a créé la surprise en se hissant dans le top 10 des films les plus vus sur la plateforme de streaming.

Un autre film a également réussi à s'illustrer. Il s'agit du Grand Partage. Le long-métrage, réalisé par Alexandra Leclère, a rejoint le catalogue de Netflix le dimanche 1er janvier 2023. Au casting, les abonnés du géant américain peuvent retrouver Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton et Josiane Balasko.

L'histoire du Grand Partage est centrée sur un immeuble très chic de Paris. Le quotidien de ses habitants est bouleversé par une réforme du gouvernement. Celui-ci publie un décret obligeant les citoyens français les mieux logés à accueillir chez eux, durant la vague de froid, leurs concitoyens en situation précaire. Un conflit de classes se dessine, laissant progressivement place au chaos...

La nouvelle vie du Grand Partage sur Netflix

Lors de sa sortie dans les salles obscures en 2015, Le Grand Partage s'est adjugé un succès modeste en recueillant un peu plus de 1.1 million d'entrées. Le film a, en outre, été sous-noté par les spectateurs. Ceux-ci ne lui ont attribué que la moyenne de 2 sur 5 via le site AlloCiné.

Huit ans plus tard, Le Grand Partage connaît une nouvelle vie grâce à Netflix. Alors qu'elle était passée inaperçue, la comédie française a réussi l'exploit de squatter le top 10 des films les plus vus du géant américain depuis plus de 15 jours. A l'heure où nous écrivons ces lignes, elle y est encore placée à la sixième place !