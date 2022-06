Emily in Paris, Stranger Things et Peaky Blinders : Top 3 des lieux parisiens à voir pour les fans de séries Netflix

3. Une visite des lieux de tournage d'Emily in Paris

Alors que la saison 2 d'Emily in Paris est dispo sur Netflix (et que le tournage de la saison 3 se fait actuellement à Paris avec Lily Collins et le reste du casting), vous pouvez découvrir les lieux parisiens où ont été tournés les épisodes. Eh oui, Netflix organise des visites des lieux de tournage de séries à Paris, pour montrer aux fans des endroits où les séries Emily in Paris et Lupin (la série frenchy avec Omar Sy) ont été tournées dans la capitale. C'est gratuit et d'une durée de 2h. Vous pouvez ainsi découvrir le quartier latin, le Panthéon, la cathédrale Notre-Dame de Paris ou encore le Pont Neuf, le tout avec un guide Netflix qui vous donnera des anecdotes sur les coulisses des tournages.