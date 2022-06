Emily in Paris saison 3 : venez jouer dans la série, Netflix recherche des figurants cet été

Incroyable mais vrai, la série la plus WTF sur la France va prochainement faire son grand retour sur nos écrans. Grâce au succès des premiers épisodes, Emily in Paris a récemment été renouvelée pour une saison 3 inédite. Et si aucune date de sortie n'est encore connue, on sait déjà que la production est officiellement lancée, en témoigne un récent post Instagram de Lily Collins (Emily) au côté d'Ashley Park (Mindy) : "Réunies à Paris. Que le tournage de la saison 3 commence".

Une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont frôlé l'AVC en comptant le nombre de clichés sur Paris dans la série, mais une très bonne nouvelle pour les apprentis comédiens. La raison ? Grâce à son tournage en France, il est possible de s'incruster sur les plateaux de façon légale. Et pour cause, les producteurs recherchent régulièrement des figurants pour apparaître dans certaines scènes. Et vous l'aurez compris, c'est une nouvelle fois le cas cette année.

Venez jouer dans Emily in Paris

C'est le site CastProd qui a dévoilé l'information, la production recherche deux profils différents pour de la figuration. Le premier ? "Des personnes âgées entre 18 et 70 ans disponibles entre le 7 et le 12 juillet, pour 1 à 4 jours de tournage". Le second ? "Des serveurs/serveuses entre 18 et 50 ans, ayant une bonne expérience du service haut de gamme", pour les mêmes dates.

Le twist ? Alors que les séquences en question auront pour thème "la fête chic et glamour", celles-ci ne seront pas tournées sur Paris mais... dans le Sud de la France. Selon les premiers détails, c'est vers Luberon - entre les communes de Apt et L'Isle-sur-la-Sorgue que la série devrait temporairement poser ses valises. Autrement dit, alors que le tournage se fera de jour et de nuit, seules les personnes véhiculées pourront prétendre à un rôle.

Dans tous les cas, on a hâte de voir ce que les créateurs nous préparent pour un tel événement là-bas. Bientôt un cliché sur l'accent du Sud ? Sur le soleil ? Sur le Pastis ? A suivre...