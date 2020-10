Emily in Paris : Lily Collins raconte ses petites mésaventures sur le tournage

Si la série Emily in Paris rassemble beaucoup de clichés sur les Français et la capitale (comme la chambre de bonne de 30m2, les bérets, la baguette, le fromage ou encore l'amabilité légendaire des parisiens), Lily Collins n'a pas eu la même vie rêvée en dehors du tournage.

"J'ai connu certains désagréments de la vie parisienne"

L'actrice s'est tout simplement confrontée à la réalité du quotidien parisien et à la différence de culture entre les Américains et nous : "J'ai connu certains désagréments de la vie parisienne. L'eau chaude qui n'arrive pas dans les tuyaux, les canalisations qui font clac clac, la clim inexistante, les fois où je me plantais d'étage car je ne comprenais pas le concept du rez-de-chaussée...", a-t-elle expliqué en interview avec le magazine Public. Eh oui, on n'a pas la clim intégrée dans les appartements en France, on a des ventilo, c'est déjà mieux que rien 😉 Bienvenue dans notre monde !

Lily Collins in love de Paris

En tout cas, ces petits désagréments sur le tournage d'Emily in Paris, créée par Darren Star (Sex and the City, Younger), n'ont pas dissuadé Lily Collins de revenir à Paris : "Pour les besoins du tournage, j'ai pu passer quatre mois à Paris et j'ai l'impression d'avoir vécu comme Emily. À un certain moment, grâce à cette série, je me suis sentie parisienne et c'est la raison pour laquelle j'espère revenir tourner rapidement dans cette merveilleuse ville qui est sans doute la plus belle au monde."