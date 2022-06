Emilie (Mariés au premier regard 2022) boycottée par les autres candidats à cause de Frédérick ? Des candidats répondent

La saison 6 de Mariés au premier regard est toujours en cours de diffusion sur M6, mais tous les candidats (à l'exception du duo Caroline & Axel qui a passé ces dernières semaines à se chamailler) se sont déjà réunis pour un nouveau tournage organisé le 10 juin 2022 à Paris. Pour l'heure, le concept autour de cette réunion des candidats de la saison 6 de MAPR n'est pas encore connu (s'agirait-il du bilan ?), mais celle-ci fait déjà beaucoup parler.

Emilie boycottée par les candidats de Mariés au premier regard 2022 ?

En cause ? D'après les premières images qui ont été dévoilées sur les réseaux sociaux de chacun, il semblerait qu'Emilie - l'ex-femme de Frédérick qui a récemment menacé de porter plainte contre lui, ait été mise à l'écart durant ces retrouvailles. Et ce n'est pas cette dernière qui est venue éteindre la rumeur.

Au contraire, interrogée ce week-end sur ce possible boycott de la part des autres candidats de Mariés au premier regard 2022 à son encontre, la maman de Lina n'a pas hésité à sous-entendre en story Instagram qu'ils avaient sûrement été manipulés par Frédérick, "Si une personne me juge sans me connaître juste sur un seul son de cloche alors elle n'est pas intelligente et tant mieux si elle reste dans son coin. Je n'ai besoin de personne pour avancer et nullement besoin d'appartenir à un groupe pour exister". Hum, bonne ambiance.

Eddy et Hugo (MAPR) nient les sous-entendus d'Emilie

Alors, la bande de la saison 6 de Mariés au premier regard a-t-elle consciemment mis Emilie à l'écart sur la simple parole de son ex-mari Frédérick ? A priori, la réponse est... non. Si personne ne nie le manque d'affinité avec la jeune maman, cela ne serait aucunement lié à son histoire avec son ex-mari. "Emilie et moi ne nous parlons simplement pas", a rappelé Eddy ce dimanche 12 juin sur Instagram alors même qu'il recevait de nombreuses questions sur le sujet. "On ne se parlait pas avant. On a échangé deux messages, où elle a répondu vite fait." Autrement dit, il n'existait déjà aucun lien entre eux avant.

Le mari de Jennifer l'a ensuite précisé, il n'a "absolument rien contre elle, aucun souci", mais il réfute sa théorie de l'influence qui aurait été menée par Frédérick durant cette réunion, "Frédérick ne nous a pas parlé d'elle du tout (ni en mal, ni en bien). Je suis assez intelligent pour ne pas prendre parti dans des histoires qui ne me regardent pas".

Puis, après avoir rappelé que les réseaux sociaux ne reflètent en rien la réalité, "Votre perception des choses s'arrête à nos stories", Eddy a notamment vu Hugo, un autre participant de MAPR, approuver ses propos. Egalement sur Instagram, Hugo le compagnon d'Alicia a de son côté confié, "Idem pour moi, pour répondre à tous les messages sur le sujet".

Le débat est clos. Pour le moment...