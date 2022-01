Emilie Fiorelli dévoile une cicatrice impressionnante après une lourde opération passée

Très active sur Instagram, Emilie Fiorelli partage tout avec ses abonnés. Ce mercredi 19 janvier 2022, la jeune maman s'est remémorée un souvenir douloureux en story Instagram. L'ex compagne du footballeur M'Baye Niang a partagé des souvenirs d'une lourde opération qu'elle a dû subir lorsqu'elle avait 24 ans. La gagnante de Secret Story 10 souffrait alors d'une forte scoliose et a été opérée de la colonne vertébrale. "Je me suis faite opérer j'avais 24 ans exactement. L'opération a été faite 'tard' car généralement on se fait opérer d'une scoliose vers 16/17 ans à peu près quand on est en fin de croissance" explique celle qui a pris la décision de quitter Mamans et célèbres. Elle a aussi partagé une photo de son impressionnante cicatrice post-opératoire.