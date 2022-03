Eloïse et Nacca (Mamans & Célèbres) ont zappé les Marseillais : "On a banni beaucoup de personnes"

"On a eu très peu de contacts avec Les Marseillais. On a banni beaucoup de personnes"

Eloïse et Nacca ont rejoint Mamans & Célèbres sur TFX. Eh oui, l'émission compte ainsi deux nouvelles mamans au casting (Eloïse Appelle et Daniela Martins). Tarek Benattia et Camélia seraient aussi sur le point d'être intégrés à l'émission. Et alors que leurs anciens fratés sont dans Les Marseillais au Mexique sur W9, Eloïse et Nacca ont révélé à Télé Loisirs ne plus parler à la majorité des Marseillais.

"Dans ce milieu-là, avec Eloïse, on n'a pas d'amis qui sont parents comme nous, à part ceux qu'on vient de rencontrer dans Mamans & Célèbres, Daniela et Martika" ont-ils confié, "Ces dernières semaines, on a eu très peu de contacts avec Les Marseillais. On a banni beaucoup de personnes dans notre entourage. Toutes celles qui ne nous ont pas souhaité 'félicitations' pour l'annonce de la grossesse". Comme Carla Moreau Guedj et Kevin Guedj qui ne parlent plus à la plupart des candidats des Marseillais, Eloïse et Nacca ont donc fait du tri dans leurs amis de la télé-réalité.

Mais Maeva Ghennam fait partie des exceptions ! "Par exemple, avec Maeva tout va super bien, on l'adore, on s'entend très bien avec elle et on sera encore en contact pendant des années, je pense" a ainsi expliqué le couple, "Malgré la distance (Maeva se la coule douce à Dubaï depuis quelques temps, ndlr), on reste proches".

Eloïse et Nacca dans Mamans & Célèbres, mais pas "fermés" pour refaire une télé-réalité en communauté

Si Eloïse et Nacca ne devraient donc pas refaire Les Marseillais, en revanche, les futurs parents ne sont pas "fermés" à l'idée de refaire une émission en communauté. Après tout, ils avaient aussi été dans Les Vacances des Anges 4 sur NRJ12. Le seul truc qui les dérange dans ces émissions, ce sont les clashs. "En tout cas, mon point de vue depuis que je vais être maman a beaucoup changé. Je sais que je n'aurais plus de patience pour des choses futiles, des histoires de valise" a expliqué Eloïse, qui est enceinte de son premier enfant.

Et le futur papa a ajouté : "Je pense qu'il y aura des aménagements qui pourront être faits. On en a déjà vu dans des aventures précédentes avec certains candidats qui ont des enfants. On va devenir parents mais on n'a pas pris 100 ans dans la tête, on va continuer à faire la fête et s'amuser !".