Dr Harrow saison 2 : les enquêtes de la série sont inspirées de vrais crimes

Préparez vous pour une saison 2 compliquée dans Dr Harrow. Après s'être fait tirer dessus dans le dernier épisode de la saison 1, le médecin légiste incarné par Ioan Gruffudd ne va évidemment pas mourir mais sera dans le collimateur d'un vieil ennemi qui ne va pas hésiter à taper là où ça fait mal. Entre deux menaces, Daniel Harrow va donc reprendre du service aux côtés d'une nouvelle médecin légiste, Grace Molyneux (Jolene Anderson).

Les enquêtes de Dr Harrow sont inspirées de vrais crimes

Lors de la diffusion de la saison 1 de Dr Harrow en Australie, la productrice et co-scénariste Leigh McGrath a expliqué à The Courier Mail comment les scénaristes travaillent pour créer les cas auxquels est confronté Harrow. Et c'est dans les anciens journaux que l'équipe trouve son inspiration ! "Quand Dr Harrow a commencé à grandir, on a commencé à chercher des histoires que nous n'avions jamais vu. On feuilletait de vieux journaux et on cherchait des histoires assez insolites" a-t-elle expliqué.

Plusieurs épisodes de la saison 1 sont donc inspirés de vieilles affaires judiciaires comme l'épisode 3 où un bras est découvert dans un crocodile : en 1935, un requin tigre a vomi un bras humain et les enquêteurs ont ensuite découvert qu'il avait été sectionné avec un couteau et non pas arraché par la bête sauvage.

Jolene Anderson surprise par les idées des scénaristes

Dans une interview donnée à Sydney Morning Herald lors de la diffusion de la saison 2 en Australie, Jolene Anderson qui incarne le Dr Molyneux avait expliqué être régulièrement étonnée par les idées des scénaristes de Dr Harrow. "Chaque information a été recherchée et vient d'une vraie affaire ! Ce qu'il me reste à faire, c'est mettre tout cela en place" a-t-elle confié.