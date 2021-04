Dorian (Koh Lanta 2020) papa : il raconte la naissance originale de son bébé et dévoile son prénom

Dorian (Koh Lanta 2020) papa : il dévoile son bébé en photo

Après Brice qui a eu un bébé après Koh Lanta, c'est Dorian qui est à son tour devenu papa. L'aventurier que vous avez pu suivre dans Koh Lanta 2020 alias Koh Lanta : Les 4 terres sur TF1 a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux. Lui et sa compagne sont devenus les heureux parents d'un bébé, une petite fille. Et Dorian a même déjà partagé une première photo de sa baby girl, en famille avec papa et maman, sur Instagram.

En légende du post Instagram, le candidat qui était en pleurs lors du jury final de Koh Lanta 2020 a précisé le prénom du bébé : "Déjà prête à faire son intéressante #buzz, la petite Nala est arrivée en bonne santé, ce matin à 8h28". Elle pèse "3,7kg" et mesure "48 cm". Et si Dorian a indiqué que sa fille, Nala, voulait "faire son intéressante", c'est parce que sa naissance a été plus qu'atypique.