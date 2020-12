Dorian (Koh Lanta 2020) en pleurs lors du jury final : "C'est de l'acharnement gratuit" selon Lola

Alexandra est la grande gagnante de Koh Lanta 2020, les 4 terres. Avant de connaître le nom du vainqueur, les finalistes ont retrouvé les membres du jury final ainsi que Lola et Dorian, éliminés lors de l'épreuve d'orientation, au conseil final. Un conseil final qui a tourné aux règlements de comptes. Alix en a notamment profité pour dire ses 4 vérités à Dorian sans mâcher ses mots. Résultat ? L'aventurier a fondu en larmes, mais ce passage n'a pas été diffusé sur TF1.

"C'était vraiment de l'acharnement gratuit"

Dans ses stories Instagram, Lola est revenue sur les critiques qu'a reçu Dorian et sa réaction pas montrée à la télé : "Quand on l'a vécu, on était au plus bas. Je me souviens, Dorian pleurait, il était pas bien, c'était vraiment de l'acharnement gratuit. On était tellement à bout qu'on ne s'est même pas énervés. Je n'ai même pas pris sa défense alors que je trouvais ça injuste. J'étais énervée contre tout le monde. Je trouvais que Dorian avait fait un super beau parcours, sans trahir personne."

La complice d'Angélique a aussi confié : "Tout ça pour dire que Koh-Lanta nous affaiblit car on a même pas réagi. En temps normal, quelqu'un s'acharne sur un de mes amis, je le défends. C'était le jeu. Plus personne n'en tient rigueur aujourd'hui. On va se retrouver à la neige avec Dorian, Hadja et Loïc. On s'aime bien même si dans le jeu, certains ont eu des mots durs, ça reste le jeu. On fait la part des choses."

"Je n'avais clairement pas la force de me défendre"

Dorian a réagi à son tour aux reproches de certains candidats du jury final de Koh Lanta 2020 : "Tellement surpris et dans le dur que j'avais clairement pas la force de me défendre. Encore une fois aujourd'hui on s'est tous expliqués et tout va bien. Pas de haine, ni rien", a-t-il posté sur Instagram.

De son côté, Alix s'est expliqué suite à son attitude avec le futur papa : "Lors du dernier conseil j'ai eu du mal à trouver mes mots et je ne comprenais pas pourquoi Dorian avait perdu la grinta... Puis j'ai vu l'orientation et j'ai compris qu'il était à bout de force (...) J'ai voulu l'emmener le plus loin possible en lui donnant mon collier et d'ailleurs je le dis clairement sur les images que Dorian est un réel aventurier."