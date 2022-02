Doctor Who saison 14 : le remplaçant de Jodie Whittaker connu ? Un acteur d'un spin-off serait le favori

A l'heure actuelle, il nous reste encore deux épisodes spéciaux de Doctor Who à découvrir avec Jodie Whittaker dans la peau de Thirteen. Ensuite, il faudra attendre (au minimum) 2023 pour retrouver la série sous la direction de Russel T. Davies (showrunner emblématique des saisons 1 à 4) à travers une saison 14 qui sera donc portée par un tout nouvel acteur.

Le successeur de Jodie Whittaker enfin connu ?

A ce sujet, le nom du successeur / de la successeuse de Jodie Whittaker reste encore un grand mystère. Si la comédienne a récemment confessé avoir déjà tourné sa scène de régénération, elle n'a en revanche pas dévoilé le moindre indice concernant l'interprète de Fourteen. De quoi ainsi laisser libre cours aux rumeurs / théories, dont la dernière en date nous vient tout droit de Plymouthherald.

A en croire le site anglais, des employés de Bad Wolf Studios (studio de production de Doctor Who) auraient en effet laissé entendre que le nouvel acteur aurait déjà été casté. De qui s'agirait-il cette fois ? De Fady Elsayed, un jeune homme de 28 ans. Et si son nom ne vous dit peut-être rien, sans visage devrait à l'inverse vous être extrêmement familier.

Un acteur déjà passé par l'univers Doctor Who

Et pour cause, alors qu'on le retrouvera bientôt dans la saison 2 de Gangs of London produite pour la BBC (comme la série de science-fiction !), ce comédien était tout simplement au casting de Class aka le spin-off de Doctor Who lancé en 2016 et centré sur les étudiants du Coal Hill School dans lequel Peter Capaldi était notamment apparu. Selon les sources du site, ce serait notamment sa performance en tant que Ram Singh dans cette série dérivée qui aurait tapé dans l'oeil des producteurs.

Un choix impossible ? Pas vraiment. S'il est vrai que voir le Doctor prendre la visage d'un personnage bien connu de cet univers aurait de quoi surprendre, il faut savoir que ça ne serait pas la première fois. Après tout, Peter Capaldi était déjà apparu en tant que Caecillius durant la saison 4 avant de succéder à Matt Smith. Surtout, alors qu'une première actrice de couleur (Jo Martin) a récemment été mise en scène avec une version fugitive et passée du Time Lord / Lady, un tel casting permettrait à la série culte de voir le personnage principal être pour la première fois incarné par un acteur de couleur. Et après bientôt 60 ans d'existence, il serait temps !