Disparition de Jade : face aux doutes et accusations de buzz, sa mère dévoile une preuve concrète

Du cauchemar au soulagement... au harcèlement. Ces derniers jours, Karin Gelain, connue dans le monde de la télé et du cinéma via son métier d'agent/directrice de casting/casteuse, passe par de nombreuses émotions qu'elle aurait aimé ne jamais connaître. Le 24 août dernier, stupeur, sa fille Jade, 18 ans, a disparu. Paniquée, la mère partage en story Instagram un avis de recherche. De nombreux internautes, y compris des stars comme Hélène Sy, Pierre Niney ou encore Capucine Anav, relaient alors la disparition.

Et ça paye ! Quatre jours après, Jade est retrouvée. Elle est saine et sauve mais "en état de choc". Karin Gelain explique que sa fille n'avait "pas fugué, ni fait la fête, elle a été emmenée de force pour de très sombres raisons". Si tout le monde était forcément soulagé, de nombreux internautes ont immédiatement fini par douter de cette histoire de disparition de Jade. La raison ? Un message de sa mère, deux ans plus tôt, très semblable. Très vite, ils demandent des comptes et accusent : "Etrange...", "J'y ai vraiment cru mais je pense qu'il s'agit d'un buzz", "Vrai ou faux car beaucoup pensent que c'est un coup de buzz ?", "Coup monté"... Capucine Anav elle-même se met à s'interroger : "après avoir vu sur Facebook qu'il y a 2 ans, elle avait déjà disparu de la même manière puis réapparu de la même manière aussi, je me pose des questions".