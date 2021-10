Disneyland Paris : vivez la magie de Noël avec la nouvelle parade, le spectacle d'illuminations...

Les décorations de Noël se glisseront jusque dans les hôtels des parcs Disney ! Sapins, guirlandes, décors lumineux... Chaque recoin vous fera penser aux fêtes de fin d'année. Et ce, jusque dans votre chambre : il y a effectivement une sélection de chambres spécialement thématisées, et même des packages cadeaux surprises pour les adultes et les enfants pour Noël (au Disney's Hotel New York – The Art of Marvel et au Disney's Newport Bay Club).

Le retour des Réveillons Enchantés des Chefs à Disneyland Paris

La saison de Noël sera même intégrée jusque dans les assiettes. Comme pour chaque saison hivernale, les gourmandises de Disneyland Paris et de Walt Disney Studios seront ornées de décos incroyables ! On pense notamment à la tartelette de Noël Minnie, aux Sapins d'épices, au Kouglof Rudolphe ou encore au Olaf'choc'o'neige. Des délices ultra instagrammables, aussi bons que beaux à regarder !

Et si les parcs proposeront des repas festifs traditionnels comme la dinde farcie aux marrons ou la bûche de Noël, Disney a aussi pensé aux vegans avec une poêlée d'épeautre aux asperges et morilles.

Et surtout, ce sera le retour des Réveillons Enchantés des Chefs, les 24 et 31 décembre 2021. Sans oublier les brunchs des 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022. Des menus exceptionnels, à découvrir dans les restaurants des deux parcs Disney et des hôtels Disney. Sans oublier que si vous réservez une table pour le Réveillon des Chefs, vous aurez la chance de pouvoir accéder à la soirée du Nouvel An pour profiter de plusieurs attractions, le tout accompagné des personnages Disney.