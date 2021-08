Disney+ : Loki, Luca, Soul... les films et séries à rattraper pendant les vacances

Les succès Marvel à ne pas manquer

C'est officiel, Hawkeye débarque dès le 24 novembre prochain sur Disney+. Le célèbre archer rejoindra ainsi Loki, WandaVision et Falcon et le Soldat de l'Hiver, qui ont fait le succès de la plateforme depuis le début de l'année 2021. Annonciatrices de grands changements pour le MCU, les séries des studios Marvel n'ont pas fini de faire parler d'elles. Alors, on profite des vacances pour se faire un marathon super-héroïque ?

Loki

Le MCU ne sera plus jamais le même... Portée par un Tom Hiddleston toujours aussi irrésistible en dieu de la malice, Loki suit les aventures du frère de Thor en proie à la TVA, une entité qui protège le flux temporel. En introduisant le Multivers, la plus récente série de l'univers Marvel offre des possibilités infinies à l'incontournable franchise de super-héros.

Raison supplémentaire de la regarder au plus vite : elle a d'ores et déjà été renouvelée pour une deuxième saison, alors ne prenez pas de retard !

WandaVision

Tout première série Disney+ Original des studios Marvel, WandaVision a instantanément conquis les abonnés grâce à son originalité. Mêlant les codes des sitcoms à l'univers Marvel, la série portée par Elizabeth Olsen réussit en neuf épisodes à mettre en scène l'évolution de la super-héroïne jusqu'à devenir la puissante Scarlet Witch.