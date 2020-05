Digger : l'appli pour t'aider à identifier toutes les sneakers

Parce que oui, les sneakers addict savent reconnaître direct une paire de sneakers. Mais pour celles et ceux qui ne sont pas experts en baskets, Digger va leur changer la vie. Si vous kiffez des chaussures sur quelqu'un que vous croisez dans la rue, que vous voulez l'une des paires de Drake (dont la collection de baskets est ouf) ou encore que vous vous demandez où trouver le modèle que porte un héros de Riverdale, alors cette nouvelle appli va vous aider.

Voilà comment est née Digger

Nabil Chebbak, le créateur de cette application, a expliqué sur son site d'où lui est venue l'idée de lancer Digger. "Il y a deux ans, j'ai rencontré un touriste allemand sur les Champs-Élysées. J'ai flashé sur ses baskets. Je suis allé le voir et lui ai demandé la marque. Il n'a pas su me dire car c'était un cadeau qu'on lui avait fait. Il a accepté que je prenne ses chaussures en photo et je suis allé tout de suite avec le cliché dans une célèbre boutique de baskets" a-t-il raconté, sauf que "le vendeur m'a dit qu'il ne connaissait pas et ne pouvait pas m'aider, mais je les voulais tellement que je suis parti sur tous les sites spécialisés pour tenter de les retrouver ! Et au bout de deux jours, je les trouvais enfin sur un site de mode britannique ! L'idée de créer Digger est née à ce moment-là".