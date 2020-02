Clear Fashion : découvrez le Yuka de la mode, pour acheter des vêtements éthiques

Clear Fashion, pour vous montrer clairement ce que vous achetez

Il existe maintenant du maquillage cruelty free et pas cher, et les marques de sneakers se veulent de plus en plus responsables comme la marque VGTL, approuvée par PETA, ou encore Veja (avec une paire en déchets de maïs). Mais au niveau des vêtements, c'est plus compliqué quand on veut acheter des produits éthiques et responsables. Afin de vous aider à trouver des robes, tops, manteaux et autres pantalons écolos et cruelty free, voilà la solution : Clear Fashion.

Cette application gratuite et disponible sur l'App Store et sur Google Play, c'est un peu une sorte de Yuka de la mode. Vous pouvez télécharger Clear Fashion pour identifier les vêtements les plus éco-responsables. Au total, vous pourrez comparer plus de 70 marques sur 4 critères : l'environnement, l'humain, la santé et les animaux. Ainsi, vous saurez à quel niveau (noté sur 100) tel ou tel article en magasin est bon ou non sur ces 4 plans. Le mieux, c'est évidemment quand l'appli vous indique qu'un vêtement est 100% écologique, fabriqué dans le respect des droits humains, réalisé avec des matières non dangereuses et qu'aucun animal n'a souffert pour le créer.