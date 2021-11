Didier (L'amour est dans le pré 2019) et Isabelle séparés : "C'est fini, je suis célibataire"

L'amour est dans le pré 2019 : Didier et Isabelle séparés, les internautes en PLS

Ce lundi 22 novembre 2021, c'était le bilan partie 1 de cette saison d'ADP sur M6. Les fans de l'émission animée par Karine Le Marchand ont pu voir le bilan partie 1 de L'amour est dans le pré 2021. Et après, il y avait L'amour vu du pré, où des anciens agriculteurs et anciennes agricultrices du programme commentent la saison en cours. Didier, qui a marqué L'amour est dans le pré 2019, faisait partie de celles et ceux qui étaient invités à commenter l'épisode de cette saison 16.

Mais Didier est arrivé tout seul chez Ricou, un autre agriculteur de L'amour est dans le pré 2019. Isabelle n'était pas là. "C'est fini, je suis célibataire" a alors annoncé Didier, en révélant être séparé d'Isabelle. L'agriculteur de l'Aveyron n'est plus en couple avec celle qui était sa prétendante dans la saison 14. Un choc pour Ricou et pour les téléspectateurs et téléspectatrices, car Didier avait demandé Isabelle en mariage dans ADP. Et dans un épisode Que sont-ils devenus ?, ils avaient révélé que leur mariage avait été repoussé à cause de la pandémie de Covid-19. Mais la cérémonie n'est donc plus d'actualité.

Sur Twitter, cette rupture a fait parler ! De nombreux internautes se sont dits très tristes d'apprendre la séparation de Didier et Isabelle, qui étaient si mignons ensemble. Certains ont même demandé à Karine Le Marchand d'essayer de les réconcilier...