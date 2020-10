Destination Finale 6 : des morts totalement différentes dans le nouveau film ?

C'est désormais officiel, la cultissime saga Destination Finale effectuera bientôt son grand retour au cinéma. Il y a quelques jours, Jeffrey Reddick (le créateur de la franchise) a en effet révélé qu'un 6ème épisode était actuellement en production, 10 ans après la sortie du dernier film.

Premières infos sur Destination Finale 6

Attention, à l'heure actuelle, le projet n'en est encore qu'à ses débuts. Le réalisateur l'a confié à Bloody Disgusting, l'équipe derrière ce nouveau film a en effet vu son planning être logiquement bouleversé suite à l'épidémie de Covid-19. Toutefois, Jeffrey Reddick n'a pas hésité à dévoiler quelques détails intéressants à son sujet.

Tandis que le site annonce, "Reddick nous a assuré que le nouveau Destination Finale prendra place dans un nouveau monde mais ne sera pas un reboot", le réalisateur a de son côté précisé, "Comme on dit : si la formule fonctionne toujours, il est inutile de la réparer."

Un épisode différent

Néanmoins, si la formule devrait donc rester la même, sa mise en scène sadique pourrait quant à elle être totalement inédite. Le papa de Destination Finale l'a confié, "La Mort peut prendre des apparences tellement différentes dans ma tête. Par exemple, [avec les premiers films] on a pu la voir suivre un schéma à la Rube Goldberg (concept lié à une machine qui exécute une tâche simple mais d'une façon totalement complexe, ndlr). Mais la Mort peut nous attraper de tellement d'autres façons". Difficile de voir concrètement ce qu'il entend par là, mais le meilleur semble à venir.

Si Jeffrey Reddick n'est bien évidemment pas entré dans les détails de l'histoire et ses mécanismes, il nous a tout de même offert quelques indications sur la direction à attendre, "Dans mon histoire originale, qui était un peu sombre, la Mort jouait avec eux psychologiquement à cause de choses qu'ils avaient pu faire et ils finissaient par se tuer eux-mêmes. Je ne veux pas refaire un tel film, mais je pense que la Mort pourrait être fun à explorer un peu à la manière de ce qui a pu être fait dans le 2". Il l'a ensuite précisé, "Je veux étendre cette mythologie. Si je dois revenir, je veux faire quelque chose de différent."

Bref, les contours de ce nouvel épisode restent flous, mais une chose est sûre : la Mort sera toujours omniprésente et sadique (et c'est tout ce qui compte) !