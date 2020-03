Destination Finale : une suite en préparation, les premières infos

Destination Finale est sans aucun doute LA saga d'horreur qui a marqué les années 2000. Le concept est simple : échapper à la mort. Si vous ne vous souvenez plus de l'histoire, on est là pour vous rafraîchir la mémoire : dans les cinq volets, un étudiant ou une étudiante voit une catastrophe avant qu'elle ne se produise et tente de l'éviter. Les miraculés des drames meurent ensuite tous... un par un. Pour l'époque, le concept était inédit et assez cool. Et si ça n'était pas terminé neuf ans après la sortie de Destination Finale 5 ?

Destination Finale 6 en préparation !

En janvier 2019, Warner Bros et la société de production New Line Cinema annonçaient la préparation d'un sixième volet vu comme un reboot ! Un an plus tard, le créateur de Destination Finale, Jeffrey Reddick, et le producteur Craig Perry, dévoilent, en interview avec Digital Spy, les premières infos du projet tout en précisant que le "mot reboot est un peu fort" : "il laisse entendre que nous allons tout changer, mais ça sera définitivement un film Destination Finale." Le nouveau film sera donc plus dans la continuité des numéros précédents.

Ils confient ensuite : "Nous souhaitons nous intéresser au monde des services de secours, des premiers intervenants : les équipes médicales, les pompiers, les policiers. Ces personnes font face au danger tous les jours et font des choix qui peuvent causer la vie ou la mort des personnes. Nous pensons que ce contexte pourrait être intéressant dans un film Destination Finale. Cela pourrait nous donner des scènes, des situations uniques, dans un monde très crédible." Intéressant. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée.