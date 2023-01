Des chercheurs ont placé une roue de hamster dans une forêt, les animaux l'ont transformée en parc d'attractions

En plaçant deux petites cages avec les portes ouvertes, une assiette avec de la nourriture et deux roues tournantes de 24 centimètres de diamètre, les chercheurs ont voulu voir comment les animaux se comporteraient. Ils ont inclus des caméras avec vision nocturne et un capteur de mouvement infrarouge qui leur ont permis de collecter beaucoup d'images entre 2009 et 2013. Ils ont fini par analyser 12 000 clips vidéo de plus de 200 000 enregistrements.

Les endroits où les roues ont été placées n'ont pas été choisis au hasard non plus. Les chercheurs du LUMC, Johnanna H. Meijer et Yuri Robbers, ont choisi de les placer sur une dune sans présence humaine et dans une clairière avec des buissons où ils savaient que vivaient des rongeurs.

Et tout ça pour quoi ?

Pour répondre à des questions très simples. Meijer, Robbers et de nombreux autres scientifiques avaient vu que les rongeurs enfermés dans des cages dans leurs laboratoires utilisaient des roues pour courir. Mais le feraient-ils aussi en liberté ? Les rongeurs aiment-ils courir sur ce genre de mécanismes ? Le font-ils volontairement ? Est-ce qu'ils courent même s'il n'y a pas de récompense ?

Ils ont découvert que les rongeurs semblent aimer courir sur les roues. Ils ont observé des musaraignes, des escargots, des limaces, des grenouilles... mais surtout des souris, qui ont été sur plus de 70 % des enregistrements. Une chose est sûre, les rongeurs adorent s'amuser sur ces petites roues.

"Les observations ont montré que les souris sauvages couraient sur les roues tout au long de l'année, surtout à la fin du printemps et en été dans la zone urbaine verte", conclut l'étude de Meijer et Robbers, qui va encore plus loin : " Certains animaux semblaient utiliser la roue involontairement, mais on a vu des souris et des musaraignes, des rats et des grenouilles quitter la roue, puis y revenir après quelques minutes pour la faire fonctionner".

Que disent d'autre les données ?

L'observation la plus intéressante est celle associée à la nourriture : à un certain moment de l'expérience, les chercheurs ont retiré les assiettes de nourriture pour voir si les souris visitaient toujours les roues. Résultat : c'était toujours le cas, les expéditions dans la région ont diminué, mais une partie importante de ceux qui sont allés ont continué à utiliser l'engin pour courir. Sa "popularité" a en fait augmenté parmi les visiteurs. Beaucoup d'entre eux étaient des jeunes qui ne se souvenaient pas qu'il y avait de la nourriture là-bas.

Les conclusions ont été publiées il y a quelques années dans les Actes de la Royal Society B. Comme l'a expliqué Gene D. Block, chancelier de l'Université de Californie, au New York Times, l'étude montre que courir sur la roue est "une sorte de comportement gratifiant" pour les animaux et "probablement pas motivé" par du stress ou de l'anxiété.

Dans les laboratoires, ces types de roues sont souvent utilisés pour étudier comment les niveaux d'activité influencent le corps et ses stimuli, mais on peut se demander si leur utilisation est un comportement répétitif à cause de la captivité. L'étude suggère le contraire, qu'elle peut être volontaire.

Mais pourquoi les souris utilisent-elles des roues ?

Voilà une des grandes clés de l'étude. "Les explications existantes sont que courir sur une roue est un comportement qui satisfait une motivation comme jouer ou s'évader ou qu'il est lié au système métabolique [...] comme une réponse à la faim ou à la recherche de nourriture", détaillent les chercheurs. Leur analyse suggère que l'utilisation de la roue "peut être vécue comme une récompense" même lorsque aucune nourriture n'est en jeu : "Courir sur des roues peut être un comportement volontaire pour les animaux sauvages dans la nature."

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Xataka