Demi Lovato va faire une chanson sur l'attaque du Capitole (et c'est loin de faire l'unanimité)

Demi Lovato prépare une chanson sur l'attaque du Capitole

Dans la nuit du 6 janvier 2021, des supporters extrémistes de Donald Trump ont attaqué le Capitole à Washington D.C., aux Etats-Unis. Le but de ces militants ? S'opposer avec violence à Joe Bidden, qui a été élu nouveau président des USA. N'acceptant pas d'avoir perdu, ils s'en sont pris à la démocratie. Des scènes de chaos qui ont choqué le monde entier. Demi Lovato a décidé d'aller en studio enregistrer une chanson sur cette attaque du Capitole qui a marqué tout le monde. Sur ses réseaux comme Instagram et Twitter, la star a en effet expliqué : "Mon coeur est brisé. Cela me rend trop triste de croire à la naïveté avec laquelle j'ai pensé que cela ne pouvait pas arriver, et pourtant c'est arrivé. Nous y sommes".

"Pour tous ceux qui, dans mes commentaires, disent 'où est d7' ou veulent que je chante au lieu de parler de ce qui doit changer dans ce pays, C'EST POURQUOI JE POSTE COMME JE LE FAIS. C'EST POURQUOI JE M'EN SOUCIE. ÇA NE PEUT PLUS ARRIVER, PUTAIN. Je suis en colère, embarrassé et honteuse" a ajouté Demi Lovato, "Je suis dans le studio et je travaille sur quelque chose de spécial après l'assaut d'aujourd'hui contre la démocratie". Alors que Les Simpson avaient prédit une attaque au Capitole pour 2021, l'idée de morceau sur cette nuit horrible n'a pas été bien prise par de nombreux twittos. Ils sont beaucoup à s'être carrément moqués de Demi Lovato.

De nombreux twittos se moquent de la chanteuse

Sur Twitter, plusieurs internautes ont un peu taclé Demi Lovato pour son envie de faire un titre sur l'attaque du Capitole. "Elle a dit la situation au Capitole ça la désespère du coup elle est partie au studio pour faire un son sur ça ptddddrrrrrrr c'est fini Camp Rock" a ironisé quelqu'un. Un autre s'est amusé de la situation : "C'est horrible ce qui se passe aux États-Unis... N'oubliez pas de streamer mon album". "Je vais mourir Demi Lovato wsh à quel moment tu te lèves le matin tu vois ce qu'il se passe dans ton pays et tu te dis 'vas-y je vais aller au studio et enregistrer un son dessus' ????!!!!!!???!!" a lâché un autre twitto.