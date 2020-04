Demi Lovato et Selena Gomez ne sont plus amies (mais pas non plus ennemies)

C'est quand elles étaient enfants que Selena Gomez et Demi Lovato se sont rencontrées alors qu'elles jouaient dans la série Barney et ses amis, diffusée sur Disney Channel. Les deux actrices et chanteuses sont ensuite restées proches pendant plusieurs années. Mais par la suite, de nombreuses épreuves ont séparé les stars qui ont, toutes les deux, vécues des périodes difficiles comme avec la maladie de Selena ou l'overdose de Demi. Mais où en est leur amitié aujourd'hui ?

"Je ne suis plus amie avec elle"

Demi Lovato fait la couverture du magazine Harper's Bazaar pour lequel elle s'est confiée sur sa relation compliquée avec Selena Gomez. "Quand on grandit avec quelqu'un un, on aura toujours de l'amour pour cette personne. Je ne suis plus amie avec elle donc c'était..." a confié Demi Lovato en évoquant l'hommage que lui a rendu l'ex de Justin Bieber lors de son retour au Grammy Awards 2020 après son overdose. La star ajoute : "J'aurai toujours de l'amour pour elle et je lui souhaite le meilleur".

L'autre star de Disney Channel dont Demi Lovato est restée proche

Si Demi Lovato n'est plus en contact avec Selena Gomez, elle est toujours proche d'une autre star de Disney Channel. Non, pas de Nick ou Joe Jonas à qui elle a donné la réplique dans Camp Rock mais de Miley Cyrus, ex-star d'Hannah Montana. "Je parle souvent à Miley. Elle est géniale et je l'aime à la mort, ce sera toujours le cas. Je pense que c'est la seule de cette époque avec qui je suis toujours en contact" a expliqué Demi Lovato.