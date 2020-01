Demain nous appartient : Ingrid Chauvin victime d'une double pneumonie, son retour annulé ?

Une double pneumonie pour Ingrid Chauvin

Ingrid Chauvin se souviendra longtemps de cette fin d'année 2019 et de ce début d'année 2020. La comédienne l'a révélé à Télé Loisirs, elle a vu ses vacances être gâchées par l'arrivée d'une grosse maladie : "Ce qui m'est arrivé est assez banal : j'ai contracté le virus de la grippe, qui a dégénéré en pneumonie. Mais on ne s'en est pas aperçu tout de suite et cela s'est transformé en double pneumonie."

Une maladie qui a fortement impacté sa santé et l'a logiquement obligée à s'éloigner des plateaux de Demain nous appartient : "J'ai été alitée pendant mes deux semaines de vacances ! Et là, je m'accorde une troisième semaine de récupération". Heureusement, l'interprète de Chloé Delcourt dans la série de TF1 l'a aussitôt précisé : "Je vais beaucoup mieux. Je suis en voie de guérison."

Un retour sur TF1 déjà prévu

Par conséquent, l'actrice a tenu à rassurer les téléspectateurs, son absence des intrigues est sur le point de prendre fin : "Je reviens sur le tournage, fin janvier. Mais je suis déjà en train d'apprendre mes textes. Je suis au taquet." Ingrid Chauvin l'a par ailleurs confié, elle a même tout fait pour revenir plus tôt, mais son corps lui a dit non : "Le repos m'est imposé. Après une pneumonie, on reste très fragile, l'immunité est faible. Il y a un moment où il faut apprendre à s'écouter. Je pense que c'est une belle leçon : à toujours vouloir être plus fort, on tombe très malade."

Comme quoi, il n'y a pas que dans Demain nous appartient que les français se retrouvent victimes de situations improbables et dangereuses.