Demain nous appartient : choc, un personnage culte va mourir durant le mariage de Louise et Bart

Alors que Plus belle la vie s'apprête à prendre fin suite à son annulation par France 3, les scénaristes de Demain nous appartient ont visiblement déjà commencé à leur piquer leurs meilleurs ingrédients capables de nous offrir des épisodes mémorables. Et parmi eux, il y a notamment leur sadisme. Oui, préparez votre coeur, celui-ci va souffrir comme jamais devant les nouvelles aventures à Sète.

Un nouveau mort dans Demain nous appartient

Ce vendredi 13 mai 2022, TF1 diffusera un épisode très spécial qui mettra (enfin) en scène le mariage entre Bart (Hector Langevin) et Louise (Alexandra Naoum). Un heureux événement très attendu des fans depuis leur rencontre à l'écran, qui n'aura malheureusement pas le droit à de happy ending.

Alors on vous rassure tout de suite, les deux amoureux vont bien se dire "oui" auprès de leurs proches. Hallelujah. En revanche, ce mariage fera clairement partie des plus courts de l'histoire de l'humanité. La raison ? Louise va tout simplement perdre la vie quelques heures seulement après cette magnifique cérémonie. Comment ? Pourquoi ? On vous dit tout.

Un meurtre en plein mariage

Selon les informations de News Actual, Louise va mystérieusement disparaitre lors de la fête. Inquiet pour sa nouvelle femme, Bart va alors partir à sa recherche et la retrouver à bout de souffle, effondrée dans un jardin. Choqué par sa découverte, il va logiquement tenter d'appeler les secours mais l'héroïne incarnée par Alexandra Naoum, consciente de la gravité de la situation, va le supplier de rester à ses côtés avant de perdre connaissance contre lui. Finalement, c'est à l'hôpital que son décès sera officiellement déclaré dans la nuit, causé... par un empoisonnement à la digitaline via le Champagne.

Pour l'heure, on ne sait pas encore qui se cachera derrière ce meurtre, ni comment Bart va réagir à cette disparition. En réalité, la véritable question que l'on se pose c'est la suivante : les scénaristes ont-ils perdu la tête ? Alors que les audiences de Demain nous appartient semblent inquiéter de plus en plus TF1, qui pourrait décider de changer sa case horaire à la rentrée en guise de "dernière chance", on a du mal à voir comment un tel sacrifice et surtout, un tel sadisme (n'est pas Game of Thrones qui veut), vont permettre à la série de se réconcilier avec les fans... A suivre.