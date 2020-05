Déconfinement : Edouard Philippe dévoile la (possible) date de réouverture des restaurants

Après le confinement qui aura duré un peu moins de deux mois, de nombreux commerces ont pu rouvrir leurs portes ce lundi 11 mai en plus des écoles primaires. Les coiffeurs, les fleuristes, les esthéticiennes ou encore les auto-écoles ont pu reprendre leur activité. Mais d'autres n'ont pas pu lever le rideau : les théâtres, cinémas, bars, cafés et restaurants restent fermés pour le moment. De nombreuses personnes se demandent quand ils pourront de nouveau boire un verre en terrasse ou bien manger un bon petit plat loin de leur salon.

Les restaurants rouverts le 2 juin ?

Edouard Philippe a donné de nouveaux éléments de réponse dans une conférence de presse. Au sujet de la réouverture des restaurants, bars et cafés, le premier Ministre a donné une date possible mais uniquement pour les départements en zone verte. "Une réouverture le 2 juin pourra être envisagée si l'épidémie ne se dégrade pas et sous réserve que les mesures sanitaires qui sont recommandées (...) soient parfaitement respectées" a-t-il expliqué. Les propriétaires des établissements devront donc mettre en place des protocoles sanitaires stricts afin d'accueillir leurs clients dans les meilleures conditions possibles. Pour l'instant, la date du 2 juin n'est pas arrêtée et une décision sera prise "au cours de la semaine du 25 mai", précise Edouard Philippe. Le premier Ministre n'a pas évoqué la possible réouverture en zone rouge. Les restaurants et bars ouvriront-ils plus tard dans la région parisienne et dans l'est ?

Un peu plus tôt dans la journée, Nicolas de Villiers, le Président du Puy du Fou qui était l'invité de RTL ce jeudi 14 mai et a expliqué que des "représentants du gouvernement qui seront au comité interministériel" lui avaient indiqué une date concernant la reprise d'activité des restaurants dans les départements de la zone verte. "(Ils) m'ont dit dans la coulisse que le 2 juin prochain, dans les zones vertes, les restaurants pourront rouvrir" a-t-il confié au micro la célèbre radio.

Le 22 avril dernier, plusieurs médias avaient dévoilé que la date de réouverture des restaurants et bars aurait été fixée au 15 juin par le Gouvernement. Le 25 avril, Alain Ducasse, après une réunion d'Emmanuel Macron avec le secteur de la restauration, avait assuré que la réouverture des restaurants pourrait avoir lieu "entre le 2 et le 20 juin" si la pandémie continuait à faiblir en France.