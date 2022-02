De Grey's Anatomy à Glee, 10 déclarations d'amour qui nous ont fait chialer de bonheur dans les séries

Ted dans How I Met Your Mother

Peut-on faire plus sublime et plus déchirante que cette inoubliable scène de How I Met Your Mother ? On ne pense pas. En tout cas, ce discours de Ted dans l'épisode 20 de la saison 8 reste l'un des moments les plus déchirants de la série. Alors, ça n'est peut-être pas la vidéo la plus positive de ce papier mais qu'est-ce-que c'est beau quand même.