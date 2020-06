David Gallienne (Top Chef 2020) répond aux haters : "Je n'ai pas de problèmes à assumer qui je suis"

Qu'on le veuille ou non, David Gallienne a remporté Top Chef 2020 avec 56,41% des voix contre 43,59% pour Adrien Cachot. Sa victoire fait pas mal débat, d'autant plus qu'il a été accusé d'avoir plagié un plat de Xavier Pincemin (Top Chef 2016) : "je ne connais pas du tout Xavier Pincemin et c'est une époque où je ne regardais pas Top Chef", s'est justifié le gagnant de la nouvelle saison de l'émission de M6. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que David reçoit des critiques : hautain, vantard... il a eu le droit à toutes sortes de qualificatifs.

"Il y a des fois où ça n'a pas été forcément mis à mon avantage"

Pour célébrer sa victoire, le cuisiner, qui a remporté 56 410 euros, était invité sur le plateau de Quotidien avec sa cheffe Hélène Darroze, l'occasion pour lui de répondre encore une fois aux haters... et de dénoncer le montage de Top Chef 2020 : "On était encore plus exposé avec la crise sanitaire, l'émission a quand même battu des records d'audiences assez extraordinaires. On ne peut pas plaire à tout le monde c'est évident et heureusement sinon on s'embêterait. Mais en tout cas, ça reste de la télévision, ça reste des montages. Et forcément, il y a des fois où ça n'a pas été forcément mis à mon avantage. J'invite les gens qui ont des a priori sur moi à venir me rencontrer à mon restaurant. J'aime la vie et les gens."