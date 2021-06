David Baiot (Plus belle la vie, H24) victime de racisme : "Je suis choqué"

David Baiot victime de racisme

Récemment vu dans Tropiques Criminels (France 2) et H24 (TF1), David Baiot est surtout connu des téléspectateurs pour son rôle emblématique de Djawad Sangha qu'il a tenu pendant près de 8 ans dans Plus belle la vie (France 3). Pourtant, si la carrière du comédien se porte bien, ce dernier est loin d'avoir une vie idéale aujourd'hui.

Ce lundi 31 mai 2021, à l'occasion d'une story postée sur Instagram, David Baiot a en effet décidé de pousser un coup de gueule aussi fort qu'important, "Je suis choqué, depuis quelques semaines, je fais face à des propos racistes et je ne peux plus laisser passer". Il l'a ensuite précisé, il ne supporte plus de ne rien dire sous couvert d'humour, "À 38 ans, je constate que les petites blagues dont j'ai été et dont je suis encore victime aujourd'hui, passant pour de l'humour ou autre, révèlent un racisme ordinaire que je ne tolère plus dorénavant."

Le comédien ne compte plus prendre sur lui

Une déclaration nécessaire qui ne sort pas de nul part. Ces derniers jours, l'actualité s'est montrée aussi triste qu'inquiétante vis-à-vis des personnes noires. Entre un livreur Uber Eats traité d'esclave par un client, un couple qui s'est vu refusé la location d'un Airbnb en se voyant prétexté que sa place est aux bidonvilles, ou encore un livreur de pizza agressé à Cergy à cause de sa couleur de peau, le racisme décomplexé est terriblement violent.

Or, David Baiot l'a confié, il n'est plus question de laisser passer de tels comportements aujourd'hui, "Nos parents ont pris sur eux, mais nos générations n'ont plus à le faire, je ne tolérerai plus aucune forme de racisme, de misogynie, d'homophobie et autres." Aussi, afin de sensibiliser son public, il n'a pas hésité à partager quelques articles de presse éloquents, qui relatent la violence raciste qui a récemment frappé la France, "La violence et les propos qui vont suivre peuvent choquer, mais elles sont réelles, et beaucoup comme moi en subissent au quotidien, sans rien dire, justifiant ces propos par de la bêtise, mais arrêtons de nous voiler la face."