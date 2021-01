David Aguilar (Lego Masters) atteint du syndrome de Poland : "J'ai connu le harcèlement à l'école"

Après Chasseurs d'appart, Top Chef, Le Meilleur Pâtissier, Les Reines du shopping ou encore Objectif Top Chef, M6 a lancé sa nouvelle compétition, d'un tout autre genre, Lego Masters. Le concept ? Les candidats s'affrontent en binômes sur des constructions réalisées entièrement avec des Lego. Une équipe est éliminée lors de chaque numéro.

"Je n'ai pas besoin de prothèse"

Dans celui du 5 janvier 2021, on découvre David Aguilar, un étudiant de 21 ans atteint du syndrome de Poland, dont vous avez déjà peut-être entendu parler.

A l'âge de 9 ans, il a fait la Une pour avoir fabriqué sa propre prothèse en Lego : il né sans son avant-bras droit. A l'époque, David Aguilar subissait du harcèlement à l'école à cause de son handicap : "Les enfants ne comprennent pas les gens différents et ils rigolent sans savoir qu'ils font du mal. En grandissant, c'était plus compliqué car les insultes et les mauvaises paroles ne s'adressaient plus qu'à moi. Par exemple, on me disait que c'était la faute de ma mère. À un moment, j'ai décidé de montrer qui j'étais pour savoir qui m'aimait et qui ne m'aimait pas", confie-t-il à Télé Star.

"Je me suis très bien adapté à ma situation"

Le candidat de Lego Masters avoue ensuite qu'il ne vit pas avec sa prothèse la plupart du temps : "Je n'ai pas besoin de prothèse. Je me suis très bien adapté à ma situation et je vis une vie normale sans prothèse. Je ne la porte que pour démontrer tout ce que vous pouvez faire avec ce jouet incroyable et pour aider les autres à s'aimer comme ils sont, quelle que soit leur condition. Je ne la porte que pour diffuser mon message ou pour faire des conférences."

Aujourd'hui, David Aguilar a déjà plein de projets en tête : "Je veux créer des prothèses pour les autres, fonctionnelles, pas trop chères, ni trop lourdes. Je travaille sur un prototype qui mixe les Lego et des éléments en polymère imprimés en 3D. Elles seront à destination des enfants mais aussi des grands."