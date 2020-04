Darren Criss : son père est mort, il lui rend un hommage émouvant

Darren Criss annonce la mort de son père

C'est une triste nouvelle que Darren Criss a choisi d'annoncer à ses followers sur Instagram. L'acteur et chanteur a fait part de la mort de son père, Charles William Criss, décédé le lundi 27 avril à l'âge de 78 ans. En plus de photos de son père, Darren Criss qui s'est marié en février 2019, a rendu un bel hommage à son papa disparu avec un joli texte. Il y explique que son père souffrait depuis des années d'une maladie cardiaque.

"Il est finalement parti en paix hier matin, entouré de ceux qui l'aimaient. Papa a vécu une vie extraordinaire. Tous ceux qui rencontraient Bill Criss l'adoraient. Il pouvait parler à n'importe qui de n'importe quoi. (...) Il a rendu le monde meilleur peu importe où il allait." peut-on lire. L'acteur ajoute : "Même s'il aurait dit que non, la vérité est qu'il était un homme exemplaire : un mari dévoué, un père exceptionnel et un grand-père aimant (...) J'ai passé la plupart de ma vie à essayer d'être comme lui, je voulais voir et faire les choses incroyables qu'il a faites (...) Je le chérissais chaque jour et ce sera le cas pour toujours".