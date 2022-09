Danse avec les stars 2022 : le retour que tout le monde voulait, l'élimination de coin coin... 15 tweets qui nous ont fait rire devant l'épisode 2

La compétition Danse avec les stars 2022 continuera vendredi prochain en direct sur TF1. Pour l'instant, trois duos se démarquent et ont obtenu 4 buzz du jury : Billy Crawford et Fauve Hautot ; Carla Lazzari et Pierre Mauduy et Stéphane Legar et Calisson Goasdoue. En bas du classement ? Clémence Castel et Candice Pascal et Eva Queen et Jordan Mouillerac qui n'ont obtenu que 21 points chacun pour leur première presta. Qui sera le prochain éliminé ?