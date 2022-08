Clémence Castel (Danse avec les stars 2022) en duo avec une femme, sa compagne jalouse ? Sa réaction étonnante

Depuis les débuts de Danse avec les stars, on a pu constater que les entrainements quotidiens et les chorégraphies endiablées pouvaient fortement rapprocher les candidats et les danseurs. Ainsi, en plus des rumeurs autour de Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti, l'émission de TF1 a donné naissance à de véritables couples comme Alizée et Grégoire Lyonnet, ainsi que Michou et Elsa Bois. Oui, DALS est clairement plus utile que Tinder !

Clémence Castel en duo avec une femme dans DALS

De quoi faire trembler les compagnons et compagnes des participants de la saison 12, qui débutera le 9 septembre prochain ? C'est justement ce qu'a tenté de savoir Télé-Loisirs à l'occasion d'une interview auprès de Clémence Castel.

On l'a appris cette semaine, la gagnante de Koh Lanta se retrouvera au centre d'un binôme 100% féminin afin de respecter sa sexualité, ce qui sera une première dans l'histoire du programme. Et à en croire les propos de l'aventurière qui a fait son coming-out l'an passé, c'est elle-même qui a fait ce choix : "La production m'a laissé le libre choix de danser avec un homme ou une femme. J'ai dû me poser les bonnes questions et j'ai eu une tendance à vouloir danser avec une femme".

La compagne de la candidate jalouse ?

Cette position personnelle a-t-elle été source de tension dans son couple ? A-t-elle été mal prise par Marie, sa moitié ? Pas du tout. Elle l'a précisé, avant de prendre une telle décision, elle en a dans un premier temps "parlé avec elle et avec [ses] proches car c'était important pour [elle] d'avoir leur avis". Clémence Castel souhaitait en effet "qu'ils soient à l'aise avec cette idée".

Surtout, Marie était la première à la soutenir dans cette voie, visiblement soulagée pour une raison très spéciale. "Marie m'a même dit : "Vraisemblablement, tu danseras avec une hétéro, donc il y aura moins de risque que si c'est un homme hétéro avec une femme hétéro", a confessé la future candidate avec humour.

Attention toutefois, "moins de risque" n'est pas égal à "zéro risque" héhé. Après tout, on a déjà été témoins de choses annoncées comme impossibles se concrétiser finalement dans ce monde comme Cristiano Ronaldo qui fait une passe à un coéquipier ou Kylian Mbappé qui arrête de bouder quand il ne marque pas. Affaire à suivre, toussa toussa...