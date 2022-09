Danse avec les stars 2022 : Michou en PLS, Eva pas Queen, retour express... 20 tweets qui nous ont fait rire devant l'épisode 1

Danse avec les stars 2022 c'est parti ! Ce vendredi 9 septembre 2022, les six premières stars et leurs partenaires ont foulé le célèbre parquet du concours de danse : Anggun et Adrien Caby, Amandine Petit et Anthony Colette, David Douillet et Katrina Patchett, Thomas Da Costa et Elsa Bois, Billy Crawford et Fauve Hautot et Eva Queen et Jordan Mouillerac. Les téléspectateurs ont également pu découvrir le tout nouveau jury composé de Chris Marques, François Alu, Marie-Agnès Gillot et Bilal Hassani. La présence de ce dernier parmi des danseurs reconnus a d'ailleurs particulièrement surpris les internautes.