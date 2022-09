Eva Queen : cette peur qui a failli lui faire dire non à Danse avec les stars 2022

Danse avec les stars 2022 c'est parti ! Le célèbre concours de danse de TF1 revient avec 12 apprentis danseurs : Billy Crawford (chanteur), Florent Peyre (humoriste), Léa Elui (influenceuse), David Douillet (ancien sportif), Théo Fernandez (acteur), Eva Queen (chanteuse), Anggun (chanteuse), Clémence Castel (ancienne candidate de Koh Lanta), Amandine Petit (Miss France 2021), Carla Lazzari (chanteuse), Stéphane Legar (chanteur) et Thomas Da Costa (acteur au casting d'Ici tout commence). Si de nombreux danseurs ont quitté l'émission, ils ont tous été remplacés et les noms des partenaires des stars de cette saison ont fuité.

"Je ne redoute pas le public de Danse avec les stars"

Parmi les célébrités qui vont devoir performer devant le nouveau jury, on retrouve Eva Queen, chanteuse et soeur de la star de la télé-réalité Jazz Correia. A l'annonce de sa participation, de nombreuses critiques sont apparues sur les réseaux. Certains pensent qu'elle n'est pas assez connue pour être au casting.

"Je ne redoute pas le public de Danse avec les stars. Ce n'est pas ce qui va le plus me stresser. Pour l'heure, les parents savent juste que leurs enfants m'aiment beaucoup. Eh bien grâce à DALS, ils vont apprendre à me connaître ! Les seules critiques viennent de gens qui ne me connaissent pas. Des familles ou des parents qui se demandent juste qui je suis. Peut-être changeront-ils d'avis... Mais on ne peut pas être aimé par tout le monde. Les critiques ne me dérangent pas plus que ça, et certaines peuvent même être constructives", leur a répondu Eva.

"J'y ai beaucoup pensé avant de me lancer dans cette aventure..."

La chanteuse a bien réfléchi avant d'accepter de participer à cette aventure. "J'ai besoin de ma liberté, j'aime par exemple aller faire mes courses toute seule. Et avec cette notoriété renforcée, j'ai un peu peur de passer un cap, car Danse avec les stars est une émission très regardée. J'y ai beaucoup pensé avant de me lancer dans cette aventure...", a-t-elle expliqué.

Alors jusqu'où ira Eva Queen dans DALS ? Réponse dès ce vendredi 9 septembre 2022