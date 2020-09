Cyprien dévoile MakeMoreViews, son jeu mobile qui vous glisse dans la peau d'un youtubeur

Cyprien ne s'arrête jamais. En plus de ses vidéos Youtube, de la série True Story et de sa BD "Roger et les humains", adaptée en web-série sur Youtube, le vidéaste travaille depuis plusieurs années sur un autre projet qui lui tient à coeur : réaliser son propre jeu vidéo. Après avoir dévoilé Nope Quiz, son jeu vidéo sur mobile, fin 2016, il présente aujourd'hui MakeMoreViews, son deuxième jeu mobile développé par le petit studio La Gamerie.

Cyprien présente son jeu mobile MakeMoreViews

Un jeu inspiré de sa propre expérience puisque le joueur se met dans la peau d'un Youtubeur dont l'objectif est de rendre ses chaînes attractives. "Le but du jeu est de faire plein de vidéos, d'avoir le meilleur décor et d'avoir le plus d'abonnés, un peu comme dans la vraie vie en fait", explique Cyprien en vidéo. Le joueur a le choix entre 3 thématiques de chaînes : lifestyle, gaming et science. Il peut même avoir ses propres employés (technicien, scénariste, producteur, community manager, monteur...) qui vont l'aider à produire les vidéos plus rapidement. Il est même possible de répondre aux commentaires. "On veut que le joueur ne s'ennuie jamais", explique le youtubeur.

Un jeu inspiré de son expérience de youtubeur

S'il existe déjà des jeux sur le même concept, il se différencie sur certains points : "On a essayé d'apporter quelque chose de différent et de mieux sur certains aspects, et notamment sur la customisation. On a fait en sorte que n'importe qui peut créer le personnage qu'il veut". Par exemple, il s'est amusé à reproduire le personnage de Michael Jackson, Ed Sheeran (qui est devenu papa), Johnny Hallyday ou Barack Obama. De plus, ils ont apporté de l'importance à l'histoire des personnages : "plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez rencontrer des personnages, d'autres créateurs de vidéo, des ennemis, des alliés, un mentor..." Annoncé il y a un an et demi, le jeu est enfin disponible dès maintenant sur iOS et Google Play.