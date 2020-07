Cyprien : sa BD "Roger et les humains" adaptée en web-série dès cet été sur Youtube

Si on vous dit Cyprien Iov, vous pensez forcément à ses nombreuses vidéos et à sa chaîne YouTube, suivie par 13,8 millions d'internautes. Mais pas seulement : le vidéaste est également à l'origine d'une bande-dessinée intitulée Roger et ses humains, en association avec le dessinateur Paka et la coloriste Marie Ecarlat. Lancée le 20 novembre 2015, elle rencontre un véritable succès, à tel point qu'un tome 2 voit le jour le 26 octobre 2018 et qu'un troisième volume est prévu le 20 novembre prochain.

La BD de Cyprien "Roger et ses humains" bientôt adaptée en web-série !

Ce n'est pas tout puisqu'il annonçait la création d'un dessin animé Roger et ses humains avec 3 épisodes pilotes : "Ça reprend les textes, les personnages [de la BD]. J'ai écrit les textes et je fais la voix de Roger, le robot. On pourrait le comparer à Les Kassos ou Un gars une fille pour le format court.", expliquait-il en octobre 2018.

L'aventure ne s'arrête pas là : la BD va carrément être adaptée en web-série animée ! Composée de 40 épisodes de 2 minutes en collaboration avec Dupuis Edition & Audiovisuel, elle sera disponible sur la chaîne Youtube dédiée "Roger et ses humains" à partir du 22 juillet. "En ayant produit 40 épisodes en 6 mois, on se rapproche presque de la manière de fabriquer des quotidiennes d'humour TV. On a essayé de transposer cette agilité en animation", assure Alexandre Coste, le réalisateur. On a hâte !