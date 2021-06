Cristiano Ronaldo victime de chants homophobes en plein match Hongrie-Portugal

Cristiano Ronaldo victime de chants homophobes en plein match de l'Euro 2020

Après le match Allemagne-France (0-1) remporté par les Bleus à Munich, un autre match de l'Euro 2020 a fait parler : Hongrie-Portugal (0-3) gagné par les Portugais donc, qui se passait à Budapest. Cristiano Ronaldo, qui a quitté le Real Madrid pour la Juventus, était bien évidemment sur le terrain. Et selon les chaînes espagnoles Telecinco et Deportes Cuatro, CR7 aurait été victime de chants homophobes de la part des supporters hongrois.

Cristiano Ronaldo, qui est en couple avec Georgina Rodriguez, et qui avait démenti leur mariage secret, a en effet été hué par les supporters de l'équipe hongroise. A chaque fois qu'il avait le ballon, il était raillé dans une partie des tribunes. Plusieurs supporters hongrois ont même chanté "Cristiano homosexuel", "Homosexuel, homosexuel", sur un ton de critique. Malgré les chants homophobes et les remarques qui sous-entendent qu'il serait gay, le joueur n'a pas réagi.

Ce n'est pas la première fois que le père de famille (il est le papa de 4 enfants : Cristiano Jr, Alana Martina dos Santos Aveiro, Eva Maria Dos Santos et Mateo Ronaldo) fait face à des propos de ce type. Bien qu'officiellement hétéro, son orientation sexuelle est souvent mise en doute. Et Cristiano Ronaldo a déjà été victime de propos homophobes dans le passé. En 2016, lors d'un match entre l'Atlético et le Real Madrid (0-3), Koke aurait traité CR7 de "pédé" comme l'avait rapporté la radio Cadena Cope. Le joueur a rapporté le contenu de cet échange à ses partenaires dans les vestiaires, après la rencontre "Tu es un pédé, voilà ce qu'il m'a dit" "Oui, mais un pédé riche, connard".

Malgré les réactions homophobes, CR7 a marqué un doublé et battu un nouveau record

Le sportif qui est quintuple Ballon d'Or n'a pas répondu aux supporters hongrois et à leurs chants homophobes. Il a même réussi à faire abstraction d'eux pour marquer. Il les a même bien remis en place en gagnant le match. Cristiano Ronaldo a en effet marqué un doublé. Et ce n'est pas tout. Celui qui fait partie des 100 sportifs les plus connus de la planète est devenu seul meilleur buteur de l'histoire de l'Euro avec 11 buts, battant ainsi le record de Michel Platini, désormais à la deuxième place avec 9 buts. L'athlète et son équipe affronteront l'Allemagne ce samedi 19 juin 2021, dans le cadre de l'Euro 2020. Espérons que cette fois-ci, il ne soit pas hué ou insulté dans les tribunes.